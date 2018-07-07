Ещё
Какие права христианство дало женщинам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие права христианство дало женщинам 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Каждый день новостные ленты пестрят сообщениями о резких высказываниях высокопоставленных сановников в адрес феминизма и эмансипации женщин. Полные сарказма и цинизма и не по-христиански злые слова священников вызывают ответную реакцию, тоже не отличающуюся терпимостью и милосердием. Между тем христианское учение утверждает, что все имеют равное человеческое достоинство и равные возможности к спасению.
Суть Евангелия — равноправие
В христианстве утверждается равенство всех людей в онтологическом и аксиологическом (ценностном) плане, отмечается их единосущность, равенство перед Богом и указывается единый для всех путь спасения. В Библии нет заповедей, которые бы разнились в зависимости от пола. И мужчины, и женщины одинаково носят в себе «образ и подобие Божие», одинаково грешны и нуждаются в спасении. А Христос, принесший себя в жертву, открыл одинаковый путь к спасению всем людям, независящий от их половой принадлежности.
В Библии нет прямых запретов на социальную активность женщин, встречаются там нетипичные женские образы: Девора — пророчица и судия, Юдифь — героиня, спасшая родной город от ассирийского нашествия. В тексте Евангелий также присутствуют сильные женские фигуры — Дева Мария почитается католиками и православными верующими превыше ангелов.
Сам Иисус предстает в Новом Завете чуть ли не как феминист — именно женщине Христос раскрывает себя как Мессию, принимает себе учениц, что было немыслимым для книжников и раввинов I века н.э.
Именно женщины остались верны Спасителю — это они были с Ним во время распятия, они помазали Его мёртвое тело, в то время как почти все ученики-мужчины отреклись от Него. Женщинам Он являет Воскресение — так они становятся «апостолами апостолов».
«Кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует в сердце своем» — эту заповедь можно трактовать в первую очередь как запрет на сексуальную объективацию. Она выступает как запрещение на видение женщины не как равноправной личности, не как образа Божьего, а как сексуальной утехи. Христос воспрещает это.
Патриархальный брак
На практике христианство дало возможность женщинам, не желающим вступать в брак, стать «невестами Христа», монахинями. Конечно, в языческих религиях женское служение существовало, но по-настоящему массовым это стало только с распространением христианства. Историческое значение монашества огромно, так как в рамках института семьи женщина не считалась человеком — она была собственностью отца, а потом мужа.
В поздней Римской Империи, где зародилось христианство, молодые девушки не могли распоряжаться собственным телом, это касалось не только рабынь и нищих, но и полноправных гражданок Рима. Подтверждением освобождения женщин от патриархального гнета считается цитата Апостола Павла: «выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше».
Вопрос о браке и распределения ролей в нём и по сегодняшний день является скользкой темой в дискуссиях священнослужителей и феминисток. У того же Павла читаем: «Жена да убоится мужа» — что это как не дискриминация? Однако исследователи-лингвисты считают, что «убоится» тут имеет значение «уважает». Выражение «бояться Бога» подразумевает не панический страх перед Создателем, а проявление уважения, послушание и детскую доверчивую любовь к Отцу.
Женщины-дьяконы
В древней церкви присутствовало женское служение, известно о существовании женщин-дьяконов и пресвитеров. В различных христианских конфессиях к возведению в сан представительниц прекрасной половины человечества подходят по-разному: в протестантизме ординация женщин — традиционное и обыденное явление (возведение в сан епископа возможно у лютеран, англикан, реформаторов и у нео-протестантов).
Католики и православные стоят на позиции против ординации женщин. Обусловлено это частью догматического богословия. А догматика — это основа религии, она в принципе не может быть изменена.
Феминизм как общественно-политическое движение проистекает из гуманизма, суть которого заключается в уважении прав и свобод людей, в защите их достоинства и жизни. Он, в свою очередь, основан на священном отношение к личности и уважении к индивиду, которые подарило человечеству христианское вероучение.
Кириллица: последние новости
Откуда чукчи брали самурайские мечи Какими именами русские ни когда не называли детей Какие растения теперь не растут на русской земле
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вместо ножа легла под штангу: -60 кг за 2 года11
Как маскируют беременность звезд на съемках1
Российские звезды до и после пластики13
Боня показала личное фото с новым мужчиной2
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать15
Новости партнеров
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение