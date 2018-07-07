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После самоубийства Шпаликова и Гулаи их душевнобольна дочь живет в нищите
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После самоубийства Шпаликова и Гулаи их душевнобольна дочь живет в нищите 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Единственная дочь легендарных актеров Геннадия Шпаликова и Инны Гулаи Дарья, страдающая душевной болезнью, живет в психдиспансере. Женщина осталась практически без денег.
В конце апреля дочку сценариста культового фильма «Я шагаю по Москве» Геннадия Шпаликова выписали из московского научного центра психического здоровья, в котором она находилась около пяти лет. 55-летней женщине просто нечем было платить за пребывание там.
У Шпаликовой хватило средств лишь на обычный психоневрологический интернат на юго-востоке столицы. Там Дарья и продолжила курс восстановления своего психологического и эмоционального состояния. Однако, за последние месяцы ее здоровье сильно ухудшилось.
"Даша очень сильно поправилась. Ее практически не узнать, вес Шпаликовой — 105 килограммов. Нынешняя одежда совсем не налезает на нее, приходится покупать новую", — рассказала изданию "СтарХит" бывшая сотрудница учреждения.
По совам женщины, Шпаликову на время перевели в Научный центр психического здоровья на Каширском шоссе. «Думаю, там она пробудет несколько месяцев», — сообщила экс-работница диспансера.
Сама Дарья не теряет надежды вернуться к нормальному образу жизни. Однако у женщины практически нет средств для достойного существования. К примеру, дочь сценариста мечтает о планшете и новом телефоне, но денег на эти «излишества» у нее нет. Почти вся пенсия Дарьи уходит на проживание в клинике.
"Дашенька очень боится людей. Она никому не верит. Не подпускает к себе даже тех, кто намерен ей искренне помочь. Согласна только на виртуальное общение, но его практически нет. Ее телефон совсем старенький, а купить планшет она не может", — пояснила бывшая работница медучреждения.
По словам экс-сотрудницы диспансера, спасают Шпаликову лишь книги. «Их у нее предостаточно в палате. Но больше всего она любит читать молитвы. Верит, что черная полоса в ее жизни закончится», — подчеркнула женщина.
Напомним, Дарья Шпаликова в 1980-е была подающей большие надежды актрисой, но оказалась в клинике из-за трагедии, разразившейся в семье. Родители Дарьи, актеры Геннадий Шпаликов и Инна Гулая, преждевременно ушли из жизни. Отец умер еще в 1974-м, а мать в 1990 году. При чем оба родителя сами убили себя, Шпаликов — намеренно, Гулая — случайно.
Эмоциональные потрясения негативно сказались на тонкой душевной организации наследницы актеров. В тот же злосчастный 1990-й год Дарья бросила актерскую профессию, год прожила в монастыре, а потом попала в Московский научный центр психического здоровья РАМН.
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