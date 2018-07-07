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Конкурс достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности пройдет в Нижнем Новгороде
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Конкурс достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности пройдет в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 57 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Заявки на IV Всероссийский конкурс достижений пенсионеров и граждан старшего возраста в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету» принимаются до 9 октября. Об этом сообщает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения.
Конкурс проводится дистанционно. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку на сайте конкурса, приложив эссе (историю) в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии с изображением автора работы. Победителей определит конкурсная комиссия.
Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива».
Торжественное объявление итогов состоится с 1 по 3 ноября. Организаторы конкурса — Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком».
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