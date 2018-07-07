В Дали стартовал 5-й чемпионат Азии по гребле на драконовых лодках

Дали, 7 июля / Синьхуа / — Накануне в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ стартовал 5-й чемпионат Азии по гребле на драконовых лодках. В нем принимают участие 15 команд из 8 стран и районов.

Дали, 7 июля /Синьхуа/ — Накануне в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ стартовал 5-й чемпионат Азии по гребле на драконовых лодках. В нем принимают участие 15 команд из 8 стран и районов.

Дали, 7 июля /Синьхуа/ — Накануне в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ стартовал 5-й чемпионат Азии по гребле на драконовых лодках. В нем принимают участие 15 команд из 8 стран и районов.