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В Дали стартовал 5-й чемпионат Азии по гребле на драконовых лодках
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В Дали стартовал 5-й чемпионат Азии по гребле на драконовых лодках 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Дали, 7 июля /Синьхуа/ — Накануне в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ стартовал 5-й чемпионат Азии по гребле на драконовых лодках. В нем принимают участие 15 команд из 8 стран и районов.
Дали, 7 июля /Синьхуа/ — Накануне в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ стартовал 5-й чемпионат Азии по гребле на драконовых лодках. В нем принимают участие 15 команд из 8 стран и районов.
Дали, 7 июля /Синьхуа/ — Накануне в Дали-Байском автономном округе провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ стартовал 5-й чемпионат Азии по гребле на драконовых лодках. В нем принимают участие 15 команд из 8 стран и районов.
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