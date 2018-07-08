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Все-таки вместе? Виктория Короткова смотрела матч с Артемом Юнусовым
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Все-таки вместе? Виктория Короткова смотрела матч с Артемом Юнусовым 

Peopletalk 35 минут назад
Фото: Peopletalk
Вчера мы узнали, что в футбольных кругах ходят слухи о том, что Виктория Короткова (23) встречается с Федором Смоловым (28). Верить им мы не спешили, ведь буквально две недели назад узнали, что у финалистки шоу «Холостяк» роман с братом Тимати (34) Артемом (31).
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И вот, оказалось, что вчерашний матч Россия-Хорватия Вика смотрела с Юнусовым. Григорий Матвеевич, продюсер и муж Анастасии Винокур (32), выложил в своем Instagram совместное фото с ребятами и написал: «Болеем за наших 🇷🇺». Похоже, информация об отношениях Коротковой и Смолова — всего лишь слухи.
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Мы, признаться, уже и сами запутались.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-taki-vmeste-viktoriya-korotkova-smotrela-match-s-artemom-yunusovym/
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