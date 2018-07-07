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Тигренок напал на девочку в зоопарке Челябинска
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Тигренок напал на девочку в зоопарке Челябинска 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Тигренок искусал пятилетнюю девочку в передвижном зоопарке Чебаркуля Челябинской области, сообщил региональный канал «ОТВ».
Сотрудники зверинца за деньги предлагали всем желающим сфотографироваться с животным. В итоге девочка проявила интерес к услуге, а вот тигренок — нет. Для того, чтобы совладать с сопротивляющимся животным, сотрудник потянул его за поводок, а хищник, разозлившись, вцепился в руку маленькой посетительницы.
Девочку удалось освободить из пасти хищника, но он тут же вцепился в нее вновь. После инцидента пострадавшую госпитализировали. Сколько времени уйдет на лечение неизвестно, но если оно будет продолжительным, мать девочки пообещала обратится в суд.
По словам подруги семьи пострадавшей, перед пострадавшими не только не извинились, но даже не вернули деньги, заплаченные за фотографии. Медицинских справок, подтверждающих отсутствие бешенства у животных, сотрудники предоставить также не смогли, мотивируя это тем, что они остались в ветклинике.
Похожий случай произошел в Австралии. Там туристы из Великобритании увлеклись съемками необычного водного существа, которое с легкостью передвигалось на мелководье в Австралии. В этот момент на подругу оператора неожиданно напал крокодил.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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