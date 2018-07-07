Минздрав рассказал о привычках и питании долгожителей

Минздрав назвал привычки, которые объединяют большинство российских долгожителей. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным Российского геронтологического научно-клинического центра, долгожители предпочитают не курить и не злоупотреблять алкоголем. Они социально адаптированы и ведут активный образ жизни, а также занимаются общественной деятельностью. В питании долгожители отдают предпочтение овощам и фруктам.

"Долголетие примерно на 80% объясняется образом жизни и на 20% — генетикой", — подчеркнула директор геронтологического центра Ольга Ткачёва

Средняя продолжительность жизни в России составляет примерно 71 год. Ранее в стране активно обсуждалось повышение пенсионного возраста. Реформу поддержали лишь 3% читателей «Клопс».