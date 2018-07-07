Чум с солнечными батареями. Эдуард Яунгад нашел Кулибина в тундре

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО, президент Ассоциации «Ямал — потомкам!» Эдуард Яунгад 6 июля в преддверие празднования Дня рыбака встретился с рыбаками муниципального предприятия «Салемальский рыбозавод» на рыбацких песках «Малые яры» и «Паровая». На рыбозаводе работает 81 человек, а это 42 семьи. Люди живут в чумах и домиках, вокруг бегает много детей.

Эдуард Яунгад рассказал рыбакам о последних решениях Законодательного Собрания в части реализации Народной программы в области жилья для особо незащищенных категорий кочевого населения.

В ходе производственного совещания глава Ямальского района Андрей Кугаевский и руководитель МП «Салемальский рыбозавод» Евгений Головинский осветили состояние дел в целом по отрасли и в частности на рыбозаводе. Мужчины по-деловому обсуждали производственные вопросы, связанные непосредственно с промыслом: зимний лов, нехватку квот на рыбу, необходимость заправочной станции, переход на вылов ряпушки, прочие вопросы. От имени женщин выступила Мария Николаевна Езынги с вопросом о возможности введения должности «чумработница» в штат предприятия.

После совещания Эдуарду Яунгаду, как своему, показали, чем живет настоящая тундра. На подъезде к «Паровой» он сразу обратил внимание на спортивные тренажеры и чумов. Как потом рассказал заведующий тундровым спортзалом Анатолий Куйбин (рыбак прибрежного лова), здесь вот уже два года занимаются 7 человек. Подтягиваются к здоровому образу жизни и дети рыбаков. Соответственно занятия на тренажерах сказались и на результатах — в прошлом году на Дне рыбака Анатолий занял 1 место в тройном национальном прыжке.

Еще одной диковинкой явилась современная система электроснабжения чума Дмитрия Куйбина (рыбак прибрежного лова рыбозавода). Как рассказал депутату Дмитрий Ильич, однажды он просчитал расход денег на топливо для генератора, и получилось, что в год он тратит 90 тысяч рублей. Поскольку это большие деньги, рыбак стал думать, как сократить расходы на электроэнергию. Первое что пришло в голову — это ветрогенератор, но его надо высоко поднимать и неудобно транспортировать в условиях кочевой жизни. В итоге решил приобрести солнечные батареи и два автомобильных аккумулятора. Сейчас, как говорит Дмитрий Ильич, этого хватит, чтобы подключить даже холодильник, телевизор, хлебопечку и зарядку для телефонов. Отметим, вместе с хранительницей домашнего очага семьи Куйбиных — супругой Екатериной Александровной они воспитывают пятерых смышлёных деток. Старшая дочь Полина в этом году победила в конкурсе национальной одежды, а младшая Милана выиграла на окружном конкурсе сочинений «Моя малая Родина».