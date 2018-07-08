Тутта Ларсен рассказала, как бороться со старостью 

Телеведущая рассказала подписчикам, что очень гордится своим возрастом и не собирается его скрывать. В свои 44 года Тутта чувствует себя превосходно, любит и ни о чем не жалеет.
Ларсен считает идеальным только настоящий возраст человека. Ведущая поделилась секретом своей бабушки, которая намеренно добавляла себе 10 лет, получая удовольствие от комплиментов тех, кто восхищался ее хорошо сохранившейся внешностью. Ларсен осуждает такое поведение, как и попытки обмануть окружающих, занижая возрастную планку. В таком случае человек старается искусственно остаться в том времени, когда фигура и лицо были идеальными. При отрицании действительности человек лишается радости жизни.
Самым жутким доказательством своих слов Тутта считает историю знаменитой Марлен Дитрих, всю старость просидевшую в затворничестве, чтобы никто не увидел ее в преклонном возрасте. В страхе старости, по мнению Ларсен, человек проживает никчемную пустую жизнь, не знает настоящей любви и приходит к финалу в одиночестве. Подписчики поздравили Туту с Днем Рождения и согласились с каждым словом ведущей: «Вообще не понимаю траура по поводу возраста, ведь каждый этап он не повторим, и в каждом есть свой кайф»