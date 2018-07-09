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Житель Ноябрьска спас черепаху от живодеров
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Житель Ноябрьска спас черепаху от живодеров 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
Молодые люди из Ноябрьска развлекались тем, что кидали двух черепах в забор. Одна из рептилий погибла, а вторую спас местный житель, проходивший неподалеку, сообщило Ura.ru.
Когда живодеры сбежали, мужчина осмотрел черепах. Поняв, что одна из них выжила, он отнес ее ветеринару. Оказалось, что у рептилии, которая в итоге осталась жить у своего спасителя, треснул панцирь и сейчас она лечится.
Кем были живодеры, и где они взяли двух черепах, неизвестно.
В Эстонии черепаха умудрилась уплыть от своего хозяина. Мужчина не смог ее поймать, но в итоге ему все же вернули питомца.
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