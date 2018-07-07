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В горах Краснодарского края пропал новосибирский школьник
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В горах Краснодарского края пропал новосибирский школьник 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В горном районе Сочи идут поиски 13-летнего школьника из Новосибирской области. Как пишет МаксПортал, ребенок пропал 3 июля. Его рюкзак был найден накануне. По словам начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александра Тарарыкина, в рюкзаке были вода, хлеб и спички.
В поход в предгорья Кавказа ребенок отправился со своими сверстниками. Группу возглавляла школьная учительница. 3 июля мальчик отбился от группы в районе горы Фишт.
Поиски ребенка продолжаются четвертые сутки. К поискам привлечено более 130 человек — спасатели, военнослужащие Росгвардии, кинологические расчеты, конные патрули и добровольцы. В поисковых работах применяются беспилотники, а вот использованию тепловизоров мешает густой лес — показания прибора то и дело искажаются из-за рельефа и фоновых помех.
Фото: pixabay.com
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