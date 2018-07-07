В горах Краснодарского края пропал новосибирский школьник

В горном районе Сочи идут поиски 13-летнего школьника из Новосибирской области. Как пишет МаксПортал, ребенок пропал 3 июля. Его рюкзак был найден накануне. По словам начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александра Тарарыкина, в рюкзаке были вода, хлеб и спички.

В поход в предгорья Кавказа ребенок отправился со своими сверстниками. Группу возглавляла школьная учительница. 3 июля мальчик отбился от группы в районе горы Фишт.

Поиски ребенка продолжаются четвертые сутки. К поискам привлечено более 130 человек — спасатели, военнослужащие Росгвардии, кинологические расчеты, конные патрули и добровольцы. В поисковых работах применяются беспилотники, а вот использованию тепловизоров мешает густой лес — показания прибора то и дело искажаются из-за рельефа и фоновых помех.

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