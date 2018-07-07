В Греции устанавливают причины смерти бывшего наместника Раифского монастыря

Епископ Бирский и Белорецкий Илия ушел из жизни в Греции. О кончине священнослужителя сообщает пресс-служба Казанской епархии. В 2016 году епископ Илия исполнял обязанности наместника Раифского Богородицкого монастыря — сразу после ухода из жизни архимандрита отца Всеволода. В Греции епископ Илия находился в паломнической поездке. Как отмечено в сообщении пресс-службы, священнослужителя в четверг, 5 июля потеряли знакомые, когда через несколько часов он не вернулся с прогулки по берегу моря в районе Халкидики. Были организованы поиски с привлечением полиции и береговой охраны. Утром пятницы, 6 июля епископ был найден мертвым. Причины смерти предстоит установить экспертам. В Россию останки будут доставлены после завершения следственных действий в Греции. Казанская епархия выражает соболезнования родным и близким почившего.