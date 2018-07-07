Высокогорные луга в горах Башан на территории пров. Шэньси

Пинли, 7 июля / Синьхуа / — На снимке: высокогорные луга в горах Башан на территории уезда Пинли пров. Шэньси на северо-западе Китая. Луга в среднем находятся на высоте 1800 — 2500 м. над уровнем моря. Устланные цветами горы становятся оазисом спасения от летней жары.

Пинли, 7 июля /Синьхуа/ — На снимке: высокогорные луга в горах Башан на территории уезда Пинли пров. Шэньси на северо-западе Китая. Луга в среднем находятся на высоте 1800 — 2500 м. над уровнем моря. Устланные цветами горы становятся оазисом спасения от летней жары.

Пинли, 7 июля /Синьхуа/ — На снимке: высокогорные луга в горах Башан на территории уезда Пинли пров. Шэньси на северо-западе Китая. Луга в среднем находятся на высоте 1800 — 2500 м. над уровнем моря. Устланные цветами горы становятся оазисом спасения от летней жары.

Пинли, 7 июля /Синьхуа/ — На снимке: высокогорные луга в горах Башан на территории уезда Пинли пров. Шэньси на северо-западе Китая. Луга в среднем находятся на высоте 1800 — 2500 м. над уровнем моря. Устланные цветами горы становятся оазисом спасения от летней жары.

Пинли, 7 июля /Синьхуа/ — На снимке: высокогорные луга в горах Башан на территории уезда Пинли пров. Шэньси на северо-западе Китая. Луга в среднем находятся на высоте 1800 — 2500 м. над уровнем моря. Устланные цветами горы становятся оазисом спасения от летней жары.

Пинли, 7 июля /Синьхуа/ — На снимке: высокогорные луга в горах Башан на территории уезда Пинли пров. Шэньси на северо-западе Китая. Луга в среднем находятся на высоте 1800 — 2500 м. над уровнем моря. Устланные цветами горы становятся оазисом спасения от летней жары.

Пинли, 7 июля /Синьхуа/ — На снимке: высокогорные луга в горах Башан на территории уезда Пинли пров. Шэньси на северо-западе Китая. Луга в среднем находятся на высоте 1800 — 2500 м. над уровнем моря. Устланные цветами горы становятся оазисом спасения от летней жары.

Пинли, 7 июля /Синьхуа/ — На снимке: высокогорные луга в горах Башан на территории уезда Пинли пров. Шэньси на северо-западе Китая. Луга в среднем находятся на высоте 1800 — 2500 м. над уровнем моря. Устланные цветами горы становятся оазисом спасения от летней жары.

Пинли, 7 июля /Синьхуа/ — На снимке: высокогорные луга в горах Башан на территории уезда Пинли пров. Шэньси на северо-западе Китая. Луга в среднем находятся на высоте 1800 — 2500 м. над уровнем моря. Устланные цветами горы становятся оазисом спасения от летней жары.

Пинли, 7 июля /Синьхуа/ — На снимке: высокогорные луга в горах Башан на территории уезда Пинли пров. Шэньси на северо-западе Китая. Луга в среднем находятся на высоте 1800 — 2500 м. над уровнем моря. Устланные цветами горы становятся оазисом спасения от летней жары.

Пинли, 7 июля /Синьхуа/ — На снимке: высокогорные луга в горах Башан на территории уезда Пинли пров. Шэньси на северо-западе Китая. Луга в среднем находятся на высоте 1800 — 2500 м. над уровнем моря. Устланные цветами горы становятся оазисом спасения от летней жары.

Пинли, 7 июля /Синьхуа/ — На снимке: высокогорные луга в горах Башан на территории уезда Пинли пров. Шэньси на северо-западе Китая. Луга в среднем находятся на высоте 1800 — 2500 м. над уровнем моря. Устланные цветами горы становятся оазисом спасения от летней жары.