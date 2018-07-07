11-летняя дочь Бабченко узнала об «убийстве» папы от одноклассников

Об этом впервые рассказала супруга российского журналиста

Ольга, супруга уехавшего в Украину российского журналиста Аркадия Бабченко , впервые рассказала в интервью, как проходила инсценировка СБУ покушения на мужа. По ее словам, их 11-летняя дочь Катя узнала об «убийстве» папы через Интернет — одноклассники стали присылать ей страшные фотографии Аркадия в крови и с простреленной спиной.

Ольга рассказала, что за день до спецоперации они сказали дочери, что папа якобы является супер-агентом, который ловит бандитов, и ему необходимо сняться в кино, после которого все будут думать, что он умер, а на самом деле потом он оживет. Однако девочка не знала всего и в момент операции находилась у друзей семьи, сообщила Ольга в интервью NEWSru.co.il. Когда все произошло, одноклассники стали присылать ей по интернету ссылка на новости со страшными фотографиями.

«Она позвонила мне в панике и сказала, что не знает как реагировать», — отметила Ольга, добавив, что попросила дочь выключить интернет и напомнила, что все скоро узнают правду. В целом, считает Ольга, для ребенка вся эта история прошла легко, дети и учителя радуются, что ее папа жив и она ни с кем из-за этого не поссорилась.

Сама Ольга первоначально отказывалась исполнять роль человека, который вызовет экстренные службы, после «убийства» мужа, так как понимала, что ее будут осуждать и обвинять в циничности. Но украинские спецслужбы не хотели расширять круг лиц, которые знают об операции. Она с дочерью приехала в Киев из Москвы накануне операции и тогда еще не знала, что уехать придется навсегда. Но потом операцию перенесли на вторник.

После этого сотрудники СБУ научили Ольгу приседать перед тем, как позвонить в «скорую», чтобы у нее было сбивчивое дыхание, а сами загримировали Аркадия. После этого супруги минут 30 ждали киллера. «Аркадий лежал, мы болтали… Нервы были на пределе, конечно», — рассказала она.

После этого в квартиру пришел Алексей Цымбалюк , который якобы был нанят для убийства Бабченко, но потом стал работать на СБУ, постоял несколько минут, разбросал гильзы и ушел. Выстрелов он не делал, а футболку Аркадия прострелили специально на стрельбище за несколько дней до операции.

После была вызвана полиция, которая приехала через 5 минут, а через 5 минут прибыли врачи «скорой», которые знали об операции. Аркадия положили на носилки и унесли.

Ольга также рассказала, что ей невыносимо было видеть, как плакал Айдер Муждабаев , друг Аркадия Бабченко, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR. Он чувствовал себя виноватым и просил прощения за том, что уговорил Аркадия остаться в Киеве.

По словам Ольги сейчас они находятся на охраняемой территории, ни с кем не общаются и находятся в повешенном состоянии. Однако покинуть это место придется, так как Кате нужно ходить в школу. «Страшно очень. Видимо, будем ходить, оглядываясь. Думаю, это теперь на всю жизнь», — сказала она.