Воин в огненном плаще: как Евгений Родионов стал мучеником Первой чеченской

Евгению Родионову было всего 19 лет, когда он погиб в Чечне. Попав в плен, юноша мужественно выдержал зверские пытки и издевательства, отказался снять православный крест и принять чужую веру.

Дорога к храму

Ев родился 23 мая 1977 года в селе Чибирлей Кузнецкого района Пензенской области. Его родители работали на мебельном производстве. Мальчик долго не ходил, пошел только в год и два месяца, после того как был окрещен. Но нательный крест он начал носить только с 12 лет по настоянию бабушки. С тех пор стал и ходить в храм — в Троицкий собор в Подольске (к тому времени семья жила в Подмосковье).

Окончив девять классов общеобразовательной школы в поселке Курилово Подольского района Московской области, Женя, как и его родители, устроился на мебельную фабрику. Трудился сборщиком, обойщиком, раскройщиком, затем выучился на водителя.

Плен и казнь

25 июня 1995 года 18-летнего Родионова призвали в армию. Сначала он попал в учебное подразделение воинской учебной части №2631 Пограничных войск РФ под Калининградом. После этого служил гранатометчиком на 3-й пограничной заставе 3-й мотоманевренной группы 479 пограничного отряда особого назначения на границе Ингушетии и Чечни.

Игорем Яковлевым и 13 января 1996 года Евгения направили на боевую стажировку в Назрановский пограничный отряд. 4 февраля 1996 года он находился на посту вместе с рядовыми Андреем Трусовым Александром Железновым . Военные остановили микроавтобус с надписью «Скорая помощь», в которой ехал со своими боевиками бригадный генерал Чеченской Республики Ичкерия Руслан Хайхороев. Оказалось, что в машине перевозили оружие. При попытке досмотра пограничников захватили в плен.

Сначала пропавших солдат объявили дезертирами. Милиция искала Родионова дома у родителей. И только после детального осмотра места происшествия, когда были обнаружены следы крови и борьбы, была принята версия насчет плена.

Мать Евгения Любовь Васильевна отправилась в Чечню на поиски сына. Ей удалось выйти на Шамиля Басаева , но после попытки переговоров ее жестоко избили и три дня продержали в заложниках. Только когда Любовь Родионова заплатила боевикам крупную сумму денег — около 4 тысяч долларов (для этого ей пришлось продать квартиру и все ценные вещи) — ей рассказали о судьбе сына и указали место его захоронения.

Как выяснилось, Евгений Родионов был казнен чеченскими боевиками. Сто дней его с товарищами жестоко пытали, требуя принять ислам. Однако Женя отказался снимать православный крест. 23 мая 1996 года, в собственный день рождения, его обезглавили.

Труп Евгения Родионова, найденный в могиле без головы, мать опознала по нательному кресту. Позднее экспертиза подтвердила результаты опознания.

Воин в огненном плаще

Евгений был похоронен близ деревни Сатино-Русское поселения Щаповское (ныне Троицкий административный округ г. Москвы), возле церкви Вознесения Христова. Посмертно он был награжден орденом Мужества.

В конце 2003 года комитет «За нравственное возрождение Отечества» выступил с предложением канонизировать Евгения Родионова. Однако Синодальная комиссия по канонизации Русской Православной Церкви пришла к выводу, что все сведения о мученической кончине Родионова записаны лишь со слов его матери, которая сама при этом не присутствовала. Также она не могла с уверенностью подтвердить, что ее сына заставляли отречься от Христа. Пока вопрос о канонизации не решен, хотя по этому поводу к Патриарху Кириллу обращались многие влиятельные люди.

Сейчас Евгения поминают как мученика — Евгения Воина. В десятках церквей, в том числе и в московском храме Христа Спасителя , находятся его иконы. Там его чаще всего изображают в накидке красного цвета, похожей на плащ-палатку. Несколько раз люди рассказывали о «божественном воине в огненном плаще», который спасал в Чечне пленных солдат, показывал, где лежат мины и растяжки. Раненые военнослужащие из госпиталя Бурденко также утверждали, что им помогает некий солдат Евгений, «особенно когда подступают боли». Видели его якобы и в тюрьмах. «Он помогает самым слабым, поднимает сломленных», — вспоминали заключенные.

25 сентября 2010 года в родном городе Евгения Родионова Кузнецке, на территории школы №4, носящей его имя, был установлен памятник казненному солдату: его фигуру обвивает пламя бронзовой свечи, вокруг головы — нимб, а в руках — восьмиконечный крест.