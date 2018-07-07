Вещи в дар: в костромской глубинке открыли бесплатные шоурумы

В начале июля делегаты благотворительных фондов доставили жителям отдаленных районов Костромской области помощь — вещевую и эмоциональную. К тому, как глубинка принимала блага, присмотрелся корреспондент K1NEWS.RU.

У ворот Кадыйского ЦСО (Центра социального обслуживания) тормозит грузовой фольксваген. В нем — полторы тонны одежды. Пиджаки, брюки, юбки, детские вещи выстираны и запакованы в черные мешки. Чуть позже все это будет посчитано и роздано инвалидам, малоимущим и многодетным семьям района.

Первый «Добро-хэнд» (магазин секонд-хенд) благотворительного фонда «Второе дыхание» появился в Костроме в январе 2018 года. Схема его работы проста: люди сдают лишнюю одежду на склады, все это сортируется и обрабатывается, часть вещей идет на переработку и безвозмездную выдачу, самые ликвидные экземпляры продаются в подобных секонд-хэндах. На вырученные деньги фонд посылает «гуманитарку» по районным ЦСО. Таким образом пиджак Zara или свитер от Calvin Klein путешествуют в самые отдаленные уголки России.

В этот раз волонтеры привезли вещи в ЦСО Кадыя, Мантурово, и Кологрива, за год они обслуживают более 8000 пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей, воспитывающих детей-инвалидов и т.п. Районные организации, занимающиеся социалкой, объединяют общие проблемы и потребности:

Проблемы у нас одни и те же, — утверждает Елена Большакова , директор Кадыйского ЦСО. — Здание нуждается в капремонте, да и хотелось бы больше тренажеров, а это все дорогое. А так, любой помощи центр всегда рад и принимает ее с благодарностью. Мы знаем всех в лицо, кому что необходимо. Люди сами приходят, выбирают то, что им подходит. Вот эти мешки по сельским поселениям разойдутся в течение двух недель, тем более что впереди благотворительная акция «Идем в школу».

Елене вторят Мантуровские и Кологривские ЦСО.

Население у нас небогатое, к нам обращаются семьи социально опасного положения, разные люди. Все звонят, спрашивают, есть ли что-то, никто не считает зазорным брать одежду, — добавляет Светлана Гоглева, глава Кологривского ЦСО.

Хлеб и зрелища

Помимо прочего, фонды стараются коммуницировать друг с другом — так «Второе дыхание» сотрудничает с волонтерами «Старость в радость», благотворительный фонд помогает пожилым людям и инвалидам в домах престарелых по всей России.

В этот раз добровольцы из Москвы, Питера, Тулы, Костромы устроили для бабушек и дедушек концерты и викторины с призами — мягкие игрушки любят не только дети. В числе прочих развлечений был мастер-класс по рисованию акварелью и танцы под открытым небом. Особо активные пенсионеры включались в концерт, читая стихи. Не обошлось без песен на заказ и хорового исполнения народных «хитов».

Замечательно, что мы можем сделать жизнь бабушек и дедушек чуть радостнее, чуть лучше. Все они очень рады общению и ждут момента, чтобы им уделили внимание. В целом, география лагеря достаточно обширна — это волонтеры из Москвы, Питера, Тулы, Костромы, Кологрива. Возможно, соберемся к местным бабушкам-дедушкам и в следующем году, — рассказал Андрей Гусев , региональный координатор БФ Старость в радость в Костромской области.

Ярмарочный день

Особого внимания заслуживает бесплатный магазин — формат передачи вещей работникам домов престарелых от фонда «Второе дыхание». Волонтеры делают все, чтобы банальная процедура была похожа на поход в шоурум — вещи вывешиваются на стойки, люди могут подойти и забрать понравившейся шарфик или футболку, упаковав ее в бумажный пакет.

Бесплатный магазин — это когда мы не просто сваливаем вещи в мешках, а устраиваем для людей праздник, — объясняет Яна Крылова, руководитель магазина «Добро-хэнд» в Костроме. — Подобно тому, как волонтеры от «Старость в радость» приезжают и устраивают движуху для пожилых людей, мы стараемся делать для персонала что-то подобное. Магазин — это вещи на вешалках, бумажные пакеты, все выглядит достойно. Мы делаем это для работников домов временного содержания, чтобы поддержать их, потому что знаем, что работа у них тяжелая, а зарплаты нищенские.

Юбки и платки я выступать взяла, мы же масленицу отмечаем, и всякие праздники, — поясняет Вера Большакова, в Кологривском доме временного содержания она работает библиотекарем. — Себе пока ничего не выбрала, но для сценок эти вещи будут полезны. Мы очень рады, что фонд к нам приехал, первый раз такое, как будто ярмарка какая, праздник для нас. Даже сотрудники все пришли, оживленно все, очень радует.

Для Костромской области эти третий бесплатный магазин, что касается Москвы и соседних областей, подобный формат там практикуется с 2015 года.

Наша цель — регулярно проводить подобные магазины в домах престарелых Костромской области. Список у нас есть, планируем полный охват. Потенциал у проекта определенно имеется, спрос однозначно есть — нам идут на встречу практически везде. Радостно, что ель придаем смысл работе и жизни. Что буде дальше — посмотрим, — резюмировала Яна Крылова.