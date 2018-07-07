Видео дня: пять историй звезд о нелепых татуировках

Думаете, звезды идеальны? Вовсе нет! Они тоже делают необдуманные поступки и совершают досадные ошибки. Причем порой такие, о которых потом будут помнить и жалеть всю жизнь. А все потому, что когда-то сделали татуировки, слишком легкомысленно подойдя к их выбору.

Посвятить татуировку мясу, будучи вегетарианцем, или отправиться в тату-салон далеко не трезвым, а наутро проснуться со странной надписью на своем теле, которую уже не смыть, — какие еще нелепые татуировки сделали себе знаменитости, смотрите в нашем видео дня.