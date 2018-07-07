Еще раз про любовь…

Его зовут Майкл. Майкл Глатц. Он был открытым геем, ЛГБТ-активистом, борцом за права гомосексуалов. Однако в возрасте Христа обрел веру, пережил духовное возрождение и стал ярым гомофобом. Еще через шесть лет женился. На женщине.

Стандартное детство, отрочество и гомосексуальная юность

Мальчик родился в 1975 году в среднестатистической не слишком религиозной американской семье, в городке Олимпия, штат Вашингтон. Мать называла себя христианкой, но не посещала какую-то определенную церковь, отец был агностиком. Судя по всему, жили его родители не очень мирно, отец часто обижал мать. Как именно обижал, из рассказов Майкла не очень понятно. Не то бил, не то изменял. Сын мать обожал и стал ее другом и защитником. Заодно дал себе слово, что никогда не будет обращаться с женщинами подобным образом. Отца Майкл потерял, когда ему исполнилось тринадцать лет. Роковой сердечный приступ. Со своей сексуальной ориентацией он определился годом позже. Опять же как следует из его собственных слов — он бурно переживал свое половое созревание, при этом был застенчивым и замкнутым подростком. Кто-то из приятелей рассказал ему о существовании гомосексуалов, и он решил, что это именно его стезя.

Открытый гей и ЛГБТ-активист

В колледже Глатц изучал английскую литературу и писательское мастерство. Еще будучи студентом, стал круглым сиротой. Мать умерла от рака груди. Известным, почти знаменитым он стал чуть позже, в Сан-Франциско, когда уже работал в ЛГБТ-журнале «XY Magazine». Там он познакомился со своим будущим постоянным партнером Бенджи Нисимом. Они не только стали жить вместе, но и снялись в документальном фильме «Джим жирным шрифтом», про подростка-гея, покончившего жизнь самоубийством из-за травли в школе, написали книгу «XY Survival Guide» (справочник по ЛГБТ— выживанию), а потом основали свой собственный журнал и интернет-портал «Young Gay America». Майкл с партнером видели свою миссию в том, чтобы помочь подросткам-гомосексуалам, особенно тем, кто живет в американской глубинке, осознать и принять свою сексуальную ориентацию. Задача непростая, учитывая консерватизм «одноэтажной Америки». В своем журнале они публиковали интервью и исповеди представителей ЛГБТ-сообщества. Ездили в многодневные лекционные турне по США и Канаде, где разыскивали юных геев, записывали их рассказы и делали фотографии, с тем, чтобы потом опубликовать в своем журнале. В многочисленных интервью Майкл Глатц говорил, что главная цель «Young Gay America» — «спасать жизни, объясняя подросткам с гомосексуальной ориентацией, насколько их жизни важны для общества. Консервативные христианские движения назвали портал „younggayamerica.com“ одним из десяти самых опасных веб-сайтов в США.

Перерождение и новая жизнь

Доподлинно неизвестно, сколько времени заняло превращение Глатца из ЛГБТ— активиста в примерного христианина и ярого гомофоба. В июле 2007 года прогрессивная общественность была потрясена его большим и откровенным интервью, которое он дал крайне правому и крайне консервативному порталу „WorldNetDaily“. В интервью он шокировал всех смелым заявлением: „Расставание с гомосексуальностью было самым прекрасным событием в моей жизни. Я почувствовал свободу“. А потом стал писать для этого ресурса статьи, в которых советовал американцам задуматься о том, насколько правильно было легализовать гомосексуальные связи, и требовал вернуть тюремное заключение за гомосексуальный секс. Разумеется, его бывшие соратники по ЛГБТ-движению были в ярости. Больше всего их возмутило то, что свой крестовый поход против ЛГБТ он начал так же выразительно, страстно и неистово, как до того боролся за права гомосексуалов. Так же трогательно, как некогда он рассуждал о сломанных судьбах затравленных подростков-геев, он говорил и писал о „мрачных ночных вечеринках, постоянных приставаниях и разгуле“, во время которых он размышлял: „Зачем я здесь? Что я здесь делаю?“, — то были первые звоночки, предвещавшие его духовное возрождение. Радикально изменить жизнь и судьбу Глатца заставила болезнь. Он страдал от сердечных приступов и аритмии, испугался, что унаследовал кардиологическое заболевание, которое так рано свело в могилу его отца. Он пошел к врачам и начал читать Библию. Болезнь оказалась вовсе не смертельной, но читать Библию Глатц не перестал. На какое-то время примкнул к мормонам, или, как они себя называют, Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, но вскоре разочаровался и выбрал менее радикальное, хотя и консервативное направление христианства и даже стал пастором. В течение нескольких лет Глатц охотно выступал в прессе, на радио и телевидении, рассказывая об успешной смене гомосексуальной ориентации. Выпустил очередную книгу, на этот раз под многозначительным названием „Шестнадцать удивительных историй о Божественном вмешательстве“. Он чуть было не стал лицом и иконой гомофобов, как был иконой ЛГБТ-сообщества. Но через пару лет объявил о своем нежелании кого-либо поучать, будто он после долгих молитв осознал пагубность этого пути.

Свадьба

Последний раз Майкл Глатц попал под огонь ЛГБТ-критики в 2013 году, когда в СМИ появились сообщения о его свадьбе. Гей-активисты высмеивали и его, и его невесту, пророчили скорый разрыв. Глатц тоже ответил публично: „Я понимаю, что мое мнение отличается от мнения большинства, в том числе известных политиков. Я предполагаю, что меня назовут „фанатиком“, от которого все захотят избавиться… Но я люблю Бога, свою жизнь и благодарен Ему за каждый вздох, за людей и мою жену Ребекку… Я уверен, что гомосексуализм вредит, это порок, отклонение, но в то же время, от него можно освободиться и полностью исцелиться“. С той поры они с супругой тихо живут в маленьком городке Йодер, где Глатц служит пастором в местной церкви. В 2015 году по мотивам истории его жизни был снят байопик под названием „Меня зовут Майкл“. Впрочем, соседи пастора Глатца и его супруги Ребекки вряд ли посмотрели это кино. Фильм вышел малым экраном, а DVD высылают только по предварительным заказам. Подробнее об этой удивительной истории читайте здесь gaycitynews.nyc/life-and-death-young-gay-american/