В Хабаровске стражи порядка вместе со своими детьми отметили День семьи, любви и верности на футбольном поле

Игра в футбол — спортивное увлечение для сотрудников отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Хабаровску: лейтенанта полиции Юрия Белякова , старшего лейтенанта полиции Евгения Меркучева, старшего сержанта полиции Елены Кулагиной и младшего сержанта полиции Марии Щербининой . Стражи правопорядка вместе со своими детьми и ребятами из средней школы №77 два раза в месяц устраивают показательные матчи на школьном стадионе. На этот раз дружеская спортивная встреча была организованна в поддержку сборной России на Чемпионате мира по футболу FIFA-2018. Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам пресс-группы УМВД России по г. Хабаровску