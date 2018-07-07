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В Хабаровске стражи порядка вместе со своими детьми отметили День семьи, любви и верности на футбольном поле
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В Хабаровске стражи порядка вместе со своими детьми отметили День семьи, любви и верности на футбольном поле 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Игра в футбол — спортивное увлечение для сотрудников отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Хабаровску: лейтенанта полиции Юрия Белякова, старшего лейтенанта полиции Евгения Меркучева, старшего сержанта полиции Елены Кулагиной и младшего сержанта полиции Марии Щербининой. Стражи правопорядка вместе со своими детьми и ребятами из средней школы №77 два раза в месяц устраивают показательные матчи на школьном стадионе. На этот раз дружеская спортивная встреча была организованна в поддержку сборной России на Чемпионате мира по футболу FIFA-2018.
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам пресс-группы УМВД России по г. Хабаровску
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