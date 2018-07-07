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В Кургане семь семей получили награды «За любовь и верность»
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В Кургане семь семей получили награды «За любовь и верность» 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 6 июля, в Центральном парке культуры и отдыха прошло народное гуляние, посвященное Дню семьи, любви и верности. По традиции праздничный концерт дал старт веселью. На сцене для курганцев с песнями и танцами выступили творческие коллективы города и сольные исполнители. В ходе концертной программы из рук Директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Павла Комогорова семь супружеских пар, которые прожили вместе не один десяток лет и служат примером для детей, внуков и окружающих, получили медали «За любовь и верность».
Самой зрелищной и веселой частью мероприятия стал парад отцов, забег карапузов и конкурс семейных рисунков на асфальте. Удивительно, сколько разнообразных костюмов можно смоделировать из обычных ромашек — символа праздника. Платья, юбки, головные уборы смастерили для маленьких модников и модниц родители.
Весь день зауральские умельцы демонстрировали свои творения в «Нарядном ряду». Чего там только не было! Резная деревянная посуда, самодельные обереги, куклы, вязаные изделия, картины… Мастера с удовольствием делились с гостями своими знаниями, учили плести из бисера, расписывать посуду, изготавливать игрушки из подручных материалов.
В завершении праздника курганцы услышали секрет семейного счастья и взаимопонимания от пар-наставников.
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Женский форум
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