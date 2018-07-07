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В Ростове определили «Лучшего электрогазосварщика»
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В Ростове определили «Лучшего электрогазосварщика» 

Деловое сообщество 2 часа назад
Конкурс прошел в два этапа: теоретический и практический.
В теоретической части участники должны были пройти тестирование. Кандидаты на звание лучшего тянули билеты, в каждом из которых было по три вопроса. За каждый правильный ответ конкурсант получал 5 баллов.
Самая зрелищная часть, практическая, заключалась в том, что участники должны были приварить трубу к металлическому листу с заглушкой и патрубком. На данном этапе компетентное жюри оценивало не только качество работы, но и скорость выполнения. Кроме того, перед началом сварочных работ конкурсантов обследовали на наличие комплекта спецодежды и рабочего инструмента-инвентаря.
По итогам всех испытаний призовые места распределились следующим образом: 1 место — Максим Беспалов (Пролетарский район), 2 место — Анатолий Смышляев (Октябрьский район), 3 место — Максим Игнатенко (Ворошиловский район). Все участники получили почетные грамоты. А призеры — материальное поощрение от спонсоров.
— Главная цель данных конкурсов — популяризация рабочих профессий. На сегодняшний день есть потребность в квалифицированных хороших специалистах, такие конкурсы помогают частично решить этот вопрос, — пояснил заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по ЖКХ Владимир Сакеллариус, — Всего в этом году продет 11 конкурсов в каждом районе города.
Номинация «Лучший электрогазосварщик» стала первой в череде конкурса профессионального мастерства «Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства», которые будут проходить каждые выходные. В следующую субботу, 14 июля, состоится конкурс в номинации «Лучший кровельщик»
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