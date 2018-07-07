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Беременная Рапунцель из «Дома-2»: «Матка пытается выплюнуть плод»
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Беременная Рапунцель из «Дома-2»: «Матка пытается выплюнуть плод» 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Алена Рапунцель совсем недавно узнала, что станет мамой. Однако вместо радостного события девушка получила кучу проблем.
Алена постоянно переживает из-за нестабильных отношений с отцом ребенка Ильей Яббаровым. На фоне частых стрессов Рапунцель поставили угрозу выкидыша.
Медики опасаются, что участница телестройки так и не сможет родить. Алену даже положили в больницу. Однако несколько дней, проведенных в клинке, улучшили самочувствие звезды «Дмаа-2».
По словам Рапунцель-младшей, ее организм стремительно восстанавливается. «Сейчас я надеюсь, что снимут угрозу», — отметила она в беседе с Dom2Life.ru.
Между тем у Алены очень много гематом. «Как мне объяснили специалисты, когда я кричала, сильно напрягались мышцы лица и ниже, в результате чего матка приходила в тонус. Теперь она пытается „выплюнуть“ плод», — сообщила будущая мама.
Напомним, что Алена Рапунцель беременна чуть. больше месяца. В последние дни ей приходится не сладко. Возлюбленный звезды телестройки завел интрижку с Дашей Осенковой. В паре то и дело возникают скандалы.
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