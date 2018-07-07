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Стали известны победители конкурса «Лучшая муниципальная практика»
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Стали известны победители конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пресс-служба правительства Орловской области обнародовала результаты регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году.
В конкурсе, основная цель которого распространение успешного опыта муниципального управления, принимали участие городские округа, городские и сельские поселения Орловской области.
Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стали:
Номинация «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» — город Ливны;
Номинация «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» — город Ливны;
Номинация «Обеспечение эффективной „обратной связи“ с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» — Мценск и Вахновское сельское поселение Ливенского района;
Номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» — поселок Залегощь Залегощенского района и Знаменское сельское поселение Знаменского района.
В пресс-службе отметили, что заявки, победившие в региональном этапе, направят для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Сообщение Стали известны победители конкурса «Лучшая муниципальная практика» появились сначала на РИА 57.
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