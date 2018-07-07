Стали известны победители конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Пресс-служба правительства Орловской области обнародовала результаты регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году.

В конкурсе, основная цель которого распространение успешного опыта муниципального управления, принимали участие городские округа, городские и сельские поселения Орловской области.

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стали:

Номинация «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» — город Ливны;

Номинация «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» — город Ливны;

Номинация «Обеспечение эффективной „обратной связи“ с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» — Мценск и Вахновское сельское поселение Ливенского района;

Номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» — поселок Залегощь Залегощенского района и Знаменское сельское поселение Знаменского района.

В пресс-службе отметили, что заявки, победившие в региональном этапе, направят для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».