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«Руки-базуки» задумался об увеличении своего главного достоинства
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«Руки-базуки» задумался об увеличении своего главного достоинства 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Резонансный персонаж поинтересовался у неравнодушных в социальных сетях, стоит ли ему прибавить сантиметров.
Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», размышляет над тем, чтобы сделать раздутые мышцы еще больше. Об этом он написал в своем профиле в социальных сетях.
В посте об этом Терешин интересуется у общественности, стоит ли ему увеличить руки еще на 10 сантиметров.
«Помимо икроножных мышц, как думаете, руки стоит увеличить еще на 10 сантиметров за недели две?», — написал он в Instagram.
Пользователи не остались равнодушными и тут же отреагировали на публикацию. Кто-то посчитал, что это шутка, кто-то пожалел мать Терешина. Некоторые вспомнили, что еще совсем недавно «Руки-базуки» рассказывал о проблемах со здоровьем.
Напомним, ранее «Руки-базуки» опубликовал в социальных сетях фото своих увеличенных икр — на снимке он запечатлел свои неестественно раздутые ноги.
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