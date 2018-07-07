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Житель Белгородской области до смерти забил брата топором
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Житель Белгородской области до смерти забил брата топором 

Газета.Ru 1 час назад
В Губкине будут судить местного жителя, который из-за выпитого алкоголя забил до смерти своего младшего брата, передает «НьюИнформ».
В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей.
Трагедия произошла 2 июля. Правоохранителям удалось выяснить, что двое братьев накануне в течение всего дня распивали спиртное. На следующее утро 68-летний мужчина обнаружил, что родственник допил без него весь алкоголь, после чего между ними возник конфликт.
Отмечается, что старший брат взял топор и несколько раз рукояткой ударил по голове родственника. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте до приезда врачей «скорой помощи».
За совершенное преступление злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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