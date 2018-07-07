18-летняя дочь Ларисы Гузеевой полностью обнажилась и показала неидеальный загар

Ольга сейчас отдыхает в Болгарии вместе с папой. В Strories Леля, как называют ее близкие люди, показала, как перестаралась с загаром. продемонстрировав обгоревшее тело без бикини.

— написала она.

Дочь Ларисы Гузеевой недавно завела страницу в Instagram и начала публиковать там фото и видео. Ольга предпочитает необычный стиль одежды, носит сережку в носу и явно не любит соответствовать стереотипам. Сама телеведущая в одном из интервью призналась, что ей нравится, что Ольга растет независимой и неординарной девушкой — такой же, как она сама.