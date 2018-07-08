18-летняя дочь Ларисы Гузеевой разделась догола и показала солнечные ожоги

Ольга Бухарова решила поделиться с фолловерами своей «летней болью».

Дочь Ларисы Гузеевой Игоря Бухарова Ольга поделилась своей бедой с подписчиками в Instagram. Девушка обгорела на пляже в Болгарии, где сейчас отдыхает.

Чтобы наглядно показать, в каком неприглядном состоянии ее кожа, Ольга сфотографировалась полностью голой и выложила фото в Instagram Stories. Впрочем, она не забыла прикрыть пикантные части тела руками или стикерами.

Ольга сейчас отдыхает вместе с отцом, но без знаменитой мамы. Ходят слухи, что в звездной семье — очередной разлад. Не так давно Лариса откровенно призналась, что иногда сильно ссорится с мужем.

Фото: Instagram