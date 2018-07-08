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18-летняя дочь Ларисы Гузеевой разделась догола и показала солнечные ожоги
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18-летняя дочь Ларисы Гузеевой разделась догола и показала солнечные ожоги 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Ольга Бухарова решила поделиться с фолловерами своей «летней болью».
Дочь Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова Ольга поделилась своей бедой с подписчиками в Instagram. Девушка обгорела на пляже в Болгарии, где сейчас отдыхает.
Чтобы наглядно показать, в каком неприглядном состоянии ее кожа, Ольга сфотографировалась полностью голой и выложила фото в Instagram Stories. Впрочем, она не забыла прикрыть пикантные части тела руками или стикерами.
Ольга сейчас отдыхает вместе с отцом, но без знаменитой мамы. Ходят слухи, что в звездной семье — очередной разлад. Не так давно Лариса откровенно призналась, что иногда сильно ссорится с мужем.
Фото: Instagram
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