«Стыд, да и только»: дочь Ларисы Гузеевой разделась для поклонников

18-летняя дочь телеведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга внешностью пошла в свою звёздную мать и, кажется, переняла у неё и бунтарский характер. На днях юная знаменитость обнажилась перед камерой, желая показать поклонникам солнечные ожоги на пикантных местах своего тела.

58-летняя актриса Лариса Гузеева имеет репутацию довольно вздорной особы. Звезда поражает общественность своими признаниями и резкими высказываниями на разные темы в шоу «Давай поженимся!» Пока Лариса вызывала ажиотаж своими рассуждениями, незаметно подросли наследники телезвезды, и ее младшая дочь Ольга в этом году окончила школу. Почитатели уверены, что 18-летнее создание вскоре затмит свою мать красотой, но вполне вероятно Ольга также наделает много шума на просторах шоу-бизнеса, поскольку, по всей видимости, девушка унаследовала и дерзкий характер родительницы. К примеру, на днях звездная наследница решила обозначить вступление во взрослую жизнь весьма смелым способом — юная знаменитость разделась донага и показала свои формы удивленным поклонникам.

И хотя целью снимка было поделиться солнечными ожогами, которые Ольга получила на пляже, позабыв как следует намазать себя солнцезащитным кремом, поклонники с трудом оценили откровение девушки. Ну а то, что Ольга стыдливо прикрыла все пикантные места смайликами, и вовсе кажется чудным — ведь наследница актрисы могла бы попросту не позировать без белья! Впрочем, кажется, вскоре Ольга устыдилась своего поступка и удалила провокационную публикацию, однако возмущённый глас общественности было уже не остановить. «Стыд, да и только. Где ваше воспитание?» «18 исполнилось и все можно стало?» «Я думала, Лариса воспитала достойных детей» «Какая необходимость позировать без трусов? Так надо ожоги показать?»

Нельзя не отметить, что Ольга и ранее демонстрировала бунтарские черты характера и отказывалась следовать правилам хорошего тона. К примеру, девушка считает, что обеденный стол — это банально и нет лучшего места для трапезы, чем постель.