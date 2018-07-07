Тилль Линдеманн прокомментировал роман с Лободой

Светлана Лобода наслаждается материнством, заботясь о своей новорожденной дочери и занимаясь параллельно музыкой.

За каждым шагом женщины следят журналисты, но ей каким-то невероятным образом удается скрывать личную жизнь.

О том, кто стал отцом ее второго ребенка не знают даже приближенные к ней люди. Но поклонники уверены, что Светлана родила от Тилля Линдеманна, с которым в прошлом году ей приписывали роман.

Но продюсер звезды утверждает, что ничего серьезного между поп-певицей и рокером не было, что лишь доказывает сообщение от последнего, в котором Тилль поздравил Лободу с «мировым успехом», высмеивая новости об их отношениях, что появлялись и в немецких СМИ.