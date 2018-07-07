Калининградка продала квартиру, чтоб спасти бездомных кошек

Проблема бездомных животных — одна из самых острых для российских поселений в наши дни. Жительница Калининграда решила отдать её решению всю себя. Вместе с группой единомышленников она основала частный приют. Там содержат не просто бездомных, но и животных, которые получили серьёзные травмы. В том числе по вине человека.

Настоящий кошкин дом обустроила бывшая жительница Калининграда в отдалении от города. Здесь обитает почти сто животных, и люди приходят не для того, чтобы разогнать зверьё, а с единственной целью — помочь брошенным питомцам зажить по-человечески. 1:50))

Калининградка Анна Брылевская продала комфортную двушку и переехала за город, чтобы ухаживать за бездомными и больными животными. Условия буквально спартанские: вода из скважины, свет от солнечных батарей и генератора, тепло от печи. Зато места много, и зверюшки не мешают соседям, которых просто нет.

Анна Брылевская, руководитель приюта «Дом для одиноких кошек»:

— Был такой период, видимо: дети выросли уже они достаточно взрослые у меня, самостоятельные, у них уже свои дети они уже выросли, и образовалось какое-то свободное время. Тратить его на что-то. Ну, я его трачу, естественно, на какое-то своё самообразование, на какие-то свои хобби. Но его было настолько много, учитывая формат моей работы, что хотелось делать что-то.

Анна филолог по образованию, работает дистанционно на московское издательство. За животными она ухаживает уже семь лет. Говорит, что всё сложилось само собой: за одной выхоженной кошкой другая, больше и больше. Кто-то остался без хозяйки-бабушки, кого-то бросили, кто-то просто не успел проскочить перед машиной как этот кот, пока безымянный.

Именно для работы медицинских аппаратов в первую очередь используется в приюте электричество. Животные, которые только поступили с тяжёлыми травмами, остаются в одном доме с людьми, чтобы постоянно быть под присмотром. Когда пациенты начинают чувствовать себя лучше, их переводят во второй дом. Всем лечением руководят ветеринары, которые периодически приезжают в приют.

Анна Брылевская, руководитель «Дома для одиноких кошек»:

— В основном мы ориентированы на травмированных «тяжёлых» животных, которым нужен непрерывный медицинский уход. Да, я получила определённые навыки, то есть я стараюсь повышать свою грамотность в этом отношении, ходить на конференции, постоянно я на связи, так скажем, с ветеринарными врачами. То есть чему-то девочки меня обучают, за что им огромное спасибо. Мы сотрудничаем с ветеринарными врачами.

Многие выздоравливающие находят своих хозяев, но девять из десяти питомцев останутся здесь навсегда. На заботу о них Анна и её помощники тратят всё, что зарабатывают.