Челябинцы поделились необычными фотографиями ночной грозы

Гроза, прошедшая в Челябинске в ночь на 10 июля, удивила горожан, пользователи соцсетей поделились необычными фотографиями природного явления, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Отметим, что не всех горожан порадовало ночное «световое шоу». У некоторых челябинцев отключилось электричество и были перебои с интернетом.