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Челябинцы поделились необычными фотографиями ночной грозы
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Челябинцы поделились необычными фотографиями ночной грозы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Гроза, прошедшая в Челябинске в ночь на 10 июля, удивила горожан, пользователи соцсетей поделились необычными фотографиями природного явления, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Отметим, что не всех горожан порадовало ночное «световое шоу». У некоторых челябинцев отключилось электричество и были перебои с интернетом.
Напомним, ранее в региональном ГУ МЧС предупредили жителей Челябинской области об ухудшении погоды ночью и днём 10 июля. Южноуральцам напомнили, как вести себя при сильном ветре, ливне и грозе.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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