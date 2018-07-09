Девятилетняя художница, продающая свои работы, удивила челябинцев

Девочка, продающая свои рисунки всем желающим, удивила челябинцев, историей о юной художнице поделился один из пользователей соцсети.

По словам автора поста, объявление с текстом «Рисую животных, если хотите, звоните» он заметил на подъезде своего дома. Обратив внимание на явно детский почерк, челябинец позвонил по указанному в объявлении номеру и узнал, что рисунки продаёт девятилетняя девочка.

«Она рисует простых животных по 10 рублей, а сложных по 20 рублей. Деньги собирает на покупку нового телефона, так как старый сломался. Купили с сыном собаку. Родители в курсе», — написал мужчина. Он также призвал других пользователей соцсети помочь девочке накопить на телефон и заказать у неё рисунки.

В комментариях многие участники обсуждения сразу же выразили желание сделать заказ юной художнице. А некоторые поделились похожими историями.

«У моей дочки девочка в классе попросила нарисовать собаку за 5 рублей. Дочь нарисовала еще несколько рисунков и пошла к магазину продавать, где её увидела учительница и сказала бабушке. Бабушка рассказала мне. Я сказала, что зарабатывать не стыдно, стыдно воровать. Пошла на балкон и рассадила цветы в консервные банки: вот это 30 рэ, вот по 50. Младшая накопила 2 т.р. и отдала мне на лекарства. Вся пенсия уходит на лечение, детям мама покупает яблоки поштучно», — рассказала одна из участниц обсуждения.

«А мне ещё как-то в мае мама позвонила за советом, выяснилось, что моя племянница рисует и продает комиксы одноклассникам тоже за 10 рублей. Рисует она здорово, комиксы один в один, но всех родных напугало, что именно продает», — заметила другая женщина в комментариях.

Напомним, ранее жителей Челябинска удивил поступок школьника, который заметил у банкомата забытый инкассаторами чемодан и несколько часов терпеливо ждал сотрудников службы, чтобы передать им вещь.