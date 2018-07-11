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Маршрутка протаранила дерево в Челябинске
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Маршрутка протаранила дерево в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Маршрутный микроавтобус выехал за пределы проезжей части и протаранил дерево в Челябинске, фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.
По словам очевидцев, авария произошла на улице Бажова днём 10 июля. На снимках видно, что у маршрутного такси № 86 сильно повреждена кабина. Свидетели происшествия сообщили, что причиной инцидента могло стать превышение скорости и потеря управления на мокрой дороге. На месте работали сотрудники МЧС и пять машин «скорой помощи», информация о пострадавших и причинах аварии уточняется.
Напомним, ранее на трассе в Челябинской области в столкновении двух легковых автомобилей пострадали сразу семь человек.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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