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В Челябинске маршрутка врезалась в дерево
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В Челябинске маршрутка врезалась в дерево 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: АиФ
Маршрутное такси с пассажирами попало в ДТП в Челябинске, в результате пострадали семь человек, в том числе пятилетний ребенок, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городской администрации Анна Фалалеева.
По данным источника в правоохранительных органах, ДТП произошло в Тракторозаводском районе Челябинска 10 июля вечером. Предварительно известно, что водитель маршрутного такси не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
"В ДТП пострадали семь человек, один из них отказался от госпитализации. Еще шесть, в том числе пятилетний ребенок, были госпитализированы с различными травами в лечебные учреждения города. Все пострадавшие — пассажиры маршрутного такси", — сказала она.
Она уточнила, что ребенок получил перелом голени и был госпитализирован в городскую клиническую больницу №8, его мать с черепно-мозговой травмой доставили в городскую клиническую больницу №5, в эту же больницу с ушибом руки направили 15-летнюю девушку. Кроме того, еще двух женщин с черепно-мозговыми травмами и резаными ранами доставили в областную клиническую больницу №3, еще одну — с ушибом колена — в горбольницу №8, добавила она.
По данным Фалалеевой, седьмой пострадавший, водитель маршрутки, отказался от осмотра и от госпитализации.
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Женский форум  Ещё 14 источников 
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