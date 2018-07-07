Опекунов могут освободить от армии

Российский парламент рассмотрит законопроект о предоставлении опекунам отсрочки от воинской службы.

Как сообщает «РИА Новости», соответствующий документ был внесён в нижнюю палату парламента депутатом Александром Терентьевым . Отметка об этом уже появилась в цифровой базе данных Государственной думы

Задача нового закона — привести военное законодательство в юридическое соответствие с положениями Семейного кодекса и предоставить отсрочку от исполнения воинской обязанности призывникам, имеющим юридический статус опекунов или попечителей несовершеннолетних граждан — не только полнородных братьев или сестёр, но и неполнородных (то есть, имеющих одного общего родителя).

Сейчас в этом вопросе сохраняется терминологическая неоднозначность, исправить которую — одна из задач внесённого законопроекта.

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