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Опекунов могут освободить от армии
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Опекунов могут освободить от армии 

Аист на крыше 50 минут назад
Фото: Аист на крыше
Российский парламент рассмотрит законопроект о предоставлении опекунам отсрочки от воинской службы.
Как сообщает «РИА Новости», соответствующий документ был внесён в нижнюю палату парламента депутатом Александром Терентьевым. Отметка об этом уже появилась в цифровой базе данных Государственной думы.
Задача нового закона — привести военное законодательство в юридическое соответствие с положениями Семейного кодекса и предоставить отсрочку от исполнения воинской обязанности призывникам, имеющим юридический статус опекунов или попечителей несовершеннолетних граждан — не только полнородных братьев или сестёр, но и неполнородных (то есть, имеющих одного общего родителя).
Сейчас в этом вопросе сохраняется терминологическая неоднозначность, исправить которую — одна из задач внесённого законопроекта.
Фото: Depositphotos / bodnarchuk
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