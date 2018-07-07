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Каких деревьев на Руси избегали
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Каких деревьев на Руси избегали 

Кириллица 50 минут назад
Фото: Кириллица
В народной медицине всегда использовались части — кора, листья, почки и цветы — разных деревьев. Полезные качества связывались не только с целебными свойствами содержащихся в них соков, но и с особой энергетикой, которой народные придания наделяли каждое из этих деревьев.
Согласно древнейшим верованиям славян существовали деревья с положительной и отрицательной энергетикой. Одни полезно было иметь в хозяйстве, строить из них, делать мебель и кухонную утварь. Других рекомендовалось избегать, чтобы не создавать в жилище нехорошую атмосферу.
Мощной отрицательной энергией обладала, по мнению славян, ива. Сам внешний вид плакучей ивы с поникшими ветвями настраивал на негативный лад. Предки считали иву деревом утопленниц и самоубийц. В глубокой древности существовали поверья, что в ее ветвях живут лесные духи, принимавшие образ молодых красавиц. Также ими могли быть неупокоенные души утонувших в реке девушек.
Ива манила к себе женщин, испытывавших острую душевную боль. Но она не лечила ее, а еще сильнее обостряла, поэтому считалась чем-то вроде дерева-вампира. Ива относилась к так называемым «женским» деревьям. По мнению современных медиков, плохая репутация ивы вызвана ее внешним видом. Тяжелые ветви, склонившиеся до земли, могут наводить на грустные мысли людей, склонных к меланхолии. Никакого иного вреда она не приносит.
Осина
Деревом-вампиром славяне считали и осину. По их мнению, она являлась мощным накопителем отрицательной энергетики и буквально «высасывала» из людей силы. Неприятные ассоциации у наших предков вызывали и дрожащие от малейшего дуновения ветерка листочки осины. Это явление напоминало перешептывание невидимых духов, поэтому народные поверья наделяли осину мощными магическими свойствами.
Вероятно, именно отсюда в Средние века возникло предание, что только осиновый кол может убить вампира. На самом деле, это лишь суеверия. Большинство деревьев, считавшиеся когда-то опасными, не приносят человеку никакого вреда.
Тополь
Очень схожими свойствами наделялся и тополь. В древности считали, что он тоже собирает в себе весь негатив, «плохую» энергию. Под тополем не рекомендовалось спать, поскольку он якобы мог отбирать у человека силы. Современная наука утверждает, что это простое суеверие. Никакого такого воздействия тополь не оказывает. Конечно, если люди сами себя в этом не убеждают.
Черемуха и рябина
Эти растения тоже считались вампирами, «высасывающими» из человека энергию. При этом их плоды и листья широко использовались в быту и народной медицине, что легко можно объяснить изобилием в них витаминов. Особенно хороши богатые витамином С плоды рябины, отлично помогающие при простуде.
Черемуху считали дурманящим растением. Это объясняется сильным ароматом, источаемым ею в период цветения. В этом есть доля истины. Действительно, очень сильный запах черемухи может вызывать головную боль, заложенность носа и слезотечение у чувствительных людей и аллергиков.
Деревья с хорошей энергетикой
К растениям с положительной энергетикой славяне относили плодовые деревья (груши, яблони, вишни), а также дуб, сосну, клен, кедр и конечно же березу, символ русской душевности. Эти деревья, по мнению предков, давали людям силы, здоровье и душевный покой.
Наука с этим полностью согласна. Живая природа обладает целебными свойствами, очень положительно влияющими на психоэмоциональное состояние человека. Оно уже, в свою очередь, благоприятно сказывается и на физическом здоровье. Недаром с древнейших времен славяне искали успокоения и мира в душе, гуляя в лесах и лугах. Там они получали мощную энергетическую подпитку, которая помогала справляться с любой бедой.
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