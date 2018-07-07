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В Ярославле больше недели разыскивают рыжеволосого подростка
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В Ярославле больше недели разыскивают рыжеволосого подростка 

76.ru 52 минуты назад
Фото: 76.ru
Никита пропал 29 июня
16-летний Никита Ерёмичев ушёл из дома в посёлке Ярославка 29 июня. До сих пор родные не знают, где он находится.
— На вид Никите 16 лет, рост 175 сантиметров, худощавый, волосы русые, рыжеватые, глаза серые, — рассказали в «ЯрСпасе». — Подросток был одет красную футболку, тёмно-синие шорты, тёмные кроссовки.
После пропажи Никиту видели знакомые.
— Он может быть в посёлке Ярославка, в песочном или на Резинотехнике в Ярославле, — рассказал младший брат Никиты. — Его видели знакомые, но сами мы найти его не можем.
В соцсетях подросток появлялся второго августа, последняя запись на его стене во «Вконтакте» сделана в день его пропажи — Никита выложил фотографию автомобиля и улыбающиеся смайлики.
Всех, кто видел подростка после 29 июня просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или 112 или на горячую линию поискового отряда «Ярспас» 8-910-964-08-38.
В конце июня в Ярославле таинственно пропал мужчина из Белоруссии.
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