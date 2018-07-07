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Врата ада и шоколадные холмы: самые удивительные уголки земного шара
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Врата ада и шоколадные холмы: самые удивительные уголки земного шара 

Sputnik Молдова 46 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
За миллионы лет природа создала на Земле множество уникальных пейзажей, ради встречи с которыми стоит отправиться на край света. Самые необычные и захватывающие дух места в мире — в фотоленте Sputnik.
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