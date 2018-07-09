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В Саратовской области полицейские и члены их семей стали участниками мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности.
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В Саратовской области полицейские и члены их семей стали участниками мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 30 минут назад
Встреча с символическим названием «Ромашка любви и верности» состоялось в Центральной детской библиотеке города Петровска. В организации мероприятия приняли участие представители Общественного совета при ОМВД по Петровскому району.
Участников мороприятия приветствовала член Общественного совета при ОМВД Ирина Нефедова. Взрослые и дети посмотрели мультфильм об истории праздника, а затем все вместе поучаствовали в игровой конкурсной программе — разгадывали загадки и ребусы, строили символический дом и собирали из лепестков ромашку — символ праздника.
В завершение мероприятия сотрудники полиции и их близкие поблагодарили организаторов за интересную и познавательную программу.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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