В Саратовской области продолжается акция «Наша семья, наш футбол»

В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники МО МВД России «Советский» Саратовской области присоединилась к акции МВД России «Наша семья, наш футбол».

Вместе со старшим оперуполномоченным уголовного розыска Артемом Захаровым на футбольное поле вышли супруга Наталья и двое сыновей Вадим и Илья.

Глава семейства в спорте с детства, но в последнее время больше увлекается волейболом, а вот старший сын Вадим сильно увлечен футболом. Несмотря на юный возраст, в его «копилке» уже немало достижений. Он является серебряным призером всероссийского турнира «Кожаный мяч», областного турнира на кубок Губернатора Саратовской области, а также имеет звание лучший защитник и игрок в нескольких соревнованиях. Младший Илья еще не определился с любимым спортивным направлением, ему нравится все понемногу. Супруга Наталья — ярая болельщица своего семейства и иногда сама не прочь поиграть с ними.

Не смотря на большую загруженность на работе, Артем всегда старается выбрать время для семьи и спорта. Вся семья активно болеет за нашу сборную, стараясь не пропускать ни одного матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.