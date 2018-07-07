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Хейли очень повезло! Почему Джастина Бибера называют идеальным парнем?
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Хейли очень повезло! Почему Джастина Бибера называют идеальным парнем? 

Peopletalk 41 минуту назад
Фото: Peopletalk
Эта парочка не расстаётся ни на минуту. Каждый день их замечают вместе в разных городах Америки: на месте сидеть они не любят! Сначала Джастин (24) и Хейли (21) побывали в Майами, потом в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе и Вашингтоне, а теперь, вернувшись в Нью-Йорк, они опять куда-то собрались! Сегодня папарацци засняли парочку на выходе из квартиры с двумя чемоданами.
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И оба из них катил Джастин Бибер, а Хейли просто шла рядом с маленьким рюкзачком. Фанаты сразу оценили поведение Бибера и удостоили его звания идеального парня: «Какой Джастин молодец! Настоящий Джентльмен!».
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А ещё фанаты певца из России заметили, что сегодня он сбрил свои «усы надежды»! Подозреваем, что это Хейли его заставила (признаёмся, ему они ужасно не шли). В общем, придется нашим парням сегодня справляться без Джастина!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hejli-ochen-povezlo-pochemu-dzhastina-bibera-nazyvayut-idealnym-parnem/
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