Кто и из чего делает кокошники во время чемпионата мира по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. / ТАСС /. Одно движение камеры оператора на трибуны при трансляции матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании вмиг сделало популярными не только троих болельщиков, которые сидели на трибунах и ели хот-доги, но и их головные уборы — кокошники, которые стали новым атрибутом российских любителей футбола, поддерживающих национальную команду.

Корреспонденты ТАСС провели небольшое исследование в Санкт-Петербурге и выяснили, что традиционный головной убор действительно стал пользоваться популярностью, несмотря на солидную цену в 1,4 — 1,6 тыс. рублей. «Спрашивают и иностранцы, берут с удовольствием — увозят в Англию и в Америку. Мужчины берут женщинам и детям», — рассказывает продавец сувениров Анна.

Стремительный взлет популярности аксессуара стал неожиданностью для торговцев сувенирами в центре Северной столицы. Во многих лавках и палатках кокошники закончились или почти закончились. «Сейчас заказали еще, но это не быстро, их надо еще сделать. Не совсем ожидали, что будет такой спрос, потому что обычно берут на Новый год кокошники», — рассказала ТАСС продавец в одной из сувенирных лавок Екатерина.

Однако если для болельщика кокошник — это символ поддержки сборной, то для молодого предпринимателя Татьяны Домбровской из города Всеволожска Ленинградской области этот головной убор стал смыслом жизни, так как она уже больше трех лет занимается их производством и популяризацией.

"Три года назад, на волне кризисов и санкций мне пришла идея, что пора не сидеть сложа руки и заняться чем-то своим. Идей не было, заниматься плагиатом и открывать булочную или салон красоты не хотелось, но однажды я собралась в ресторан и поняла, что хочу пойти туда в кокошнике", — рассказывает Домбровская.

"Посмотрев интернет, я поняла, что кроме сувенирных кокошников, в котором я буду выглядеть просто глупо, купить просто нечего. Мы живем в России, но не встречаем на улице девушек в наших традиционных головных уборах. Так самостоятельно был сделан первый кокошник и пришла идея для бизнеса", — добавляет собеседница агентства.

Кокошник и большой спорт

Домбровская отмечает, что сама является болельщицей петербургского хоккейного клуба СКА и ее расстраивает, что на матчах болельщицы сидят в кепках. «В кепках с символикой должны быть мужчины, а девушки должны быть в кокошниках», — говорит она.

В ассортименте к чемпионату мира было подготовлено и несколько видов футбольных кокошников с триколорами, мячами и игроками. По словам предпринимателя, все они раскуплены болельщицами, которые будут на трибунах стадиона в Сочи поддерживать Россию в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии, который пройдет в субботу.

Оделись в кокошники игроки женской футбольной команды из Подмосковья, а также с идеями предпринимателя знаком уже и глава Министерства спорта РФ Павел Колобков , с которым она встречалась после участия в национальном конкурсе «Бизнес-успех». В ведомстве пообещали, что не оставят тему без внимания.

"Мы сейчас готовим специально для наших болельщиц аксессуары. Уверена, что очень скоро на стадионах в Петербурге вы сможете купить не только футболку, кепку или шарф с названием команды, но и кокошник", — рассказывает Домбровская.

Также предприятие Домбровской, как и большой спорт, пытается ставить рекорды — ей уже удалось собрать в одном месте более 200 девушек в кокошниках и достижение было занесено в Книгу рекордов России, а уже этой осенью она намерена собрать на мероприятии в Петербурге 1001 представительницу прекрасного пола, головы которых будут украшены этим аксессуаром.

"Мы не останавливаемся на достигнутом. Россия и то, что сделано в России, — это действительно очень хорошо, это модно и круто. Надеюсь, что благодаря всплеску популярности все больше девушек начнут носить кокошники", — сказала она.

Дело случая

По иронии судьбы, Татьяна ведет беседу с корреспондентом ТАСС, держа в руках костыли, а ее нога затянута компрессионной повязкой. «Играла в футбол с детьми, получила травму», — объясняет она. Однако несмотря на это, Домбровская продолжает заниматься любимым делом — готовит в мастерской кокошники для девушек, которые будут выходить на ринг во время турнира по боям без правил, который пройдет в Петербурге.

По ее словам, идея с кокошниками поначалу не пришлась по вкусу покупателям, однако была поддержана местными властями — Домбровская получила от правительства Ленинградской области субсидии на развитие бизнеса и поддержку народно-художественного промысла, что дало стимул развитию производства, так как за деньги нужно было отчитываться.

Кокошники по-прежнему не пользовались большим спросом, но первой настоящей удачей стал выход звезд шоу-бизнеса на подиум на модном показе в Москве в аксессуарах от начинающего предпринимателя. После этого, как отмечает Домбровская, ей удалось продать всю коллекцию.

"Первый кокошник хранится у меня, однако он совсем не такой, какой мы производим сейчас. Он должен быть удобным и на разработку нужной формы, чтобы она была удобной, на это у меня ушло два месяца", — отмечает она.

Привить культуру

По словам Домбровской, традиционный русский головной убор издревле был исключительно женским атрибутом. «Кокошник расшивали сами, хранили, передавали по наследству. Конечно, это исключительно женский атрибут, символ защиты. Сейчас на волне популярности интересуются и мужчины, но это скорее шутка», — отмечает она.

Домбровская считает, что уже сейчас удалось переломить стереотип о том, что кокошник — это шутка и он должен быть в гардеробе у каждой российской девушки. «В других странах носят платки, причем эти платки уже стали не просто куском ткани — теперь они современные, красивые, это модный атрибут, подчеркивающий индивидуальность. Таким же стал и современный кокошник, который подчеркивает в любой девушке — да, я русская, я из России и это круто!» — рассказывает собеседница агентства.

По ее словам, иностранцы также видят в кокошнике исключительно российский атрибут. «Его ни с чем не спутаешь, ни с ободком, ни с чем. Иностранцы, которые заказывают через интернет или покупают у меня кокошники здесь, всегда понимают — это Россия, это частичка ее великой культуры», — отмечает она, добавляя, что кокошники из Ленинградской области уже носят в США, Англии и других странах.

Кроме того, Домбровская отмечает, что кокошник на голове вызывает уважение у старшего поколения. «Сама постоянно ношу кокошник, как-то спустилась в нем в метро и пожилая женщина, увидев меня, сказала — ну молодец, красавица», — говорит она.

Стильный, модный, молодежный

Сегодня кокошники, которые делают на предприятии Домбровской, — это самые разнообразные модели. Материалы используются как традиционные — ткань и кожа, так и совершенно несвойственные для традиционных русских головных уборов. «У меня был кокошник из рваной джинсовой ткани. Его купила совсем молодая девушка, еще школьница, и ей прям очень понравилось, как она в нем выглядит — юная модница», — сказала собеседница агентства.

При этом если кокошник — традиционно русский головной убор, то и предприятие старается следовать принципам импортозамещения и, насколько это возможно, использовать для их изготовления компоненты, сделанные в России. Так янтарь, который используют для украшения кокошников, привозят из Калининградской области, краски для росписи производят в Ленинградской области, кожу и меха также делают в России.

При этом, по словам собеседницы агентства, цены на аксессуар имеют самый широкий диапазон. Есть модели, доступные каждому, которые стоят менее тысячи рублей, а есть и украшенные полудрагоценными камнями, кристаллами и натуральным мехом, цена которых может достигать 100 тыс. рублей.

За пусть и короткую историю предприятия, оно уже успело выпустить более 200 различных моделей кокошников. При этом все они делаются вручную. «Производить что-то другое — такую идею я не рассматриваю. Пока только кокошники, еще столько идей, столько материалов не использовано, столько различных дизайнов не придумано. Зачем браться за что-то другое?» — говорит она.

Однако несмотря на уникальность продукта, своим мастерством предприятие уже активно делится со всеми желающими, регулярно проводя мастер-классы для жителей Северной столицы по самостоятельному изготовлению, росписи и украшению таких головных уборов.