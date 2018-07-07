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18-летняя дочь Ларисы Гузеевой позирует ню
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18-летняя дочь Ларисы Гузеевой позирует ню 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Дочке Ларисы Гузеевой Ольге недавно исполнилось 18 лет. Пока она находится в тени славы своей матери, но делает первые шаги, чтобы завоевать популярность. Недавно Леля, как Ольгу ласково называют дома, начала вести свой микроблог. Непонятное видео и банальные снимки привлекли мало просмотров, видимо это послужило причиной смелого поступка. Она сфотографировалась в полностью обнаженном виде.
Ольга сейчас вместе с отцом Игорем Бухаровым отдыхает в Болгарии. Главная сваха страны с ними не поехала из-за напряженных отношений с мужем. Оставшись без родительского присмотра, Ольга сфотографировалась голой, пожаловавшись на солнечные ожоги. «Летняя боль», — подписала она кадр.
Девушку тут же раскритиковали за пошлость и излишнюю откровенность, несмотря на то, что самые пикантные части тела наследница телеведущей прикрыла. Ольга быстро убрала снимок из своего «Инстаграма», но он уже успел разлететься по Сети.
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