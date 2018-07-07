Брат экс-президента Армении объявлен в розыск

Левон Саргсян, брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна , объявлен в розыск. Об этом сообщает Специальная следственная служба страны, пишет " Sputnik Армения".

В розыск также объявлена племянница Саргсяна. Вместе с Левоном они обвиняются в незаконном обогащении и сокрытии имущества, подлежащего декларированию.

Как сообщается, следователь Специальной следственной службы подал в суд ходатайство об избрании в качестве меры пресечения арест по отношению к Леве Саркисяну. Суд утвердил арест. В отношении Ани Саргсян в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что родственников экс-президента Армении заподозрили в незаконном обогащении.