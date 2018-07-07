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Брат экс-президента Армении объявлен в розыск
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Брат экс-президента Армении объявлен в розыск 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Левон Саргсян, брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, объявлен в розыск. Об этом сообщает Специальная следственная служба страны, пишет "Sputnik Армения".
В розыск также объявлена племянница Саргсяна. Вместе с Левоном они обвиняются в незаконном обогащении и сокрытии имущества, подлежащего декларированию.
Как сообщается, следователь Специальной следственной службы подал в суд ходатайство об избрании в качестве меры пресечения арест по отношению к Леве Саркисяну. Суд утвердил арест. В отношении Ани Саргсян в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
Ранее сообщалось, что родственников экс-президента Армении заподозрили в незаконном обогащении.
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