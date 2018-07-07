«К отраве могли прикоснуться и дети»: под Петрозаводском найдены десятки трупов собак

В паблике в Вконтакте «Подслушано в ПТЗ» появилась публикация о том, что в бывшем военном городке Вилге найдены десятки трупов собак. Жителей Карелии не оставила история равнодушными. Они написали: «произошло претупление, бездушный самосуд над братьями нашими меньшими».

По словам очевидца, трупы животных находят в разных частях города. Кто-то узнал среди погибших собак 10-летнего пса, который жил во дворе, и как пишут люди, был «любимец взрослых и детей».

По мнению горожан, это дело рук догхантеров: «Почему же, почему в людях (нелюдях) гнездится такое зло, почему не напрягут свои душевные силы, чтобы обратиться к зоозащитникам, в администрацию, если что-то не устраивает, как сосуществуют собаки рядом. Ведь бездомные появились из-за нерадивых хозяев, в этом только человек виноват, что они в таком положении», — написано в посте.

Автор текста задается риторическим вопросом: «Где наши законы, направленные на преступную деятельность человека против животных. До каких пор будут устраивать самосуд бездушные нелюди».

Кроме того, люди уверены, что власти должна заняться поиском догхантеров и наказать их за неправомерную деятельность.

Они опасаются, что отраву, которую убийцы собак раскидывают на улицах, может принести вред и детям, которые гуляют и могут прикоснуться к опасному веществу.

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