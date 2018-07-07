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Женщина родила ребенка во время полета
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Женщина родила ребенка во время полета 

Рамблер 22 минуты назад
На борту самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс по маршруту Ош-Екатеринбург, у пассажирки во время полета начались роды, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Мальчик появился на свет спустя 15 минут после того, как пассажирка пожаловалась бортпроводнице на боли в спине и животе. Вскоре стало понятно, что у пассажирки начались схватки и уже отошли воды. Бортпроводники приняли роды прямо во время полета.
Экипаж судна принял решение вернуться в Ош. Командир воздушного судна Сергей Ковалев сообщил диспетчерам аэропорта о ситуации на борту. Самолет встретила скорая помощь, доставившая мать и младенца в родильный дом.
Женский форум  Ещё 1 источник 
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