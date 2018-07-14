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Андрей Ярмоленко: Пеллегрини давно за мной следит, я рад, что оказался в его команде
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Андрей Ярмоленко: Пеллегрини давно за мной следит, я рад, что оказался в его команде 

Советский спорт 23 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Андрей Ярмоленко: Не обещаю стать вторым Месси, но буду выкладываться по полной в «Вест Хэме»
Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан на четыре года.
«Все как-то быстро произошло, хотя пришлось попутешествовать. Прилетел в Дортмунд, потом вылетел в Швейцарию, где «Вест Хэм» проводит сборы, а уже оттуда — во Францию. Здесь нужно было уладить формальности, связанные с моей британской визой.
Хочется уже где-то остановиться. Выдохнуть и приступить к подготовке к сезону. Когда во время всех моих путешествий выпадала возможность зайти в тренажерный зал где-то в гостинице, я был просто счастлив. Хотя две недели перед выходом из отпуска нормально готовился, поэтому проблем с тем, чтобы набрать форму, думаю, не возникнет. Надеюсь, в пятницу начну тренироваться с новой командой.
С командой пока не общался. Но с главным тренером, Мануэлем Пеллегрини, уже поговорил. Наставник сказал, какой видит мою игру, и я его понял. Он давно за мной следит и рад, что я оказался в его команде. Такие слова дорогого стоят. Было очень приятно пообщаться с таким специалистом, который многого достиг в своей карьере», — цитирует Ярмоленко Футбол 1.
28-летний полузащитник ранее выступал за дортмундскую «Боруссию», за которую в минувшем сезоне провел 18 матчей (13 — в основном составе), забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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