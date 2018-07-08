СМИ: «Боруссия» приобретет Заа на деньги от трансфера Ярмоленко 

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может стать игроком дортмундской «Боруссии», сообщают немецкие СМИ.
По данным Sport Bild, руководители клуба из Дортмунда планируют приобрести ивуарийца на деньги от продажи Андрея Ярмоленко в «Вест Хэм». Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 17,5 миллиона фунтов. Новый тренер экс-чемпионов Германии Люсьен Фавр считает, что игрок может усилить атакующую линию команды.
В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей за «Кристал Пэлас» и забил девять мячей при пяти голевых передачах.