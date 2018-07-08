Ещё
СМИ: «Боруссия» приобретет Заа на деньги от трансфера Ярмоленко
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Боруссия» приобретет Заа на деньги от трансфера Ярмоленко 

Спорт-Экспресс 19 часов назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может стать игроком дортмундской «Боруссии», сообщают немецкие СМИ.
По данным Sport Bild, руководители клуба из Дортмунда планируют приобрести ивуарийца на деньги от продажи Андрея Ярмоленко в «Вест Хэм». Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 17,5 миллиона фунтов. Новый тренер экс-чемпионов Германии Люсьен Фавр считает, что игрок может усилить атакующую линию команды.
В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей за «Кристал Пэлас» и забил девять мячей при пяти голевых передачах.
Спорт-Экспресс: последние новости
Игрок "Сокола" сыграл свадьбу под гимн ЧМ-2018 Овечкин и Кириленко открыли общественную баскетбольную площадку в Санкт-Петербурге СМИ: Сарри возглавит "Челси" на следующей неделе
Женский форум  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехова едва прикрыла грудь руками3
Похудевший Киркоров показал «голое» фото6
Придавило сосной: звезды, умершие по нелепой причине20
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Наболело: «После школы меня украли замуж»64
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
01:43
Как азиатки за минуты «превращаются» в европеек
Красота
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение