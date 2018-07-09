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СМИ: Медосмотр Ярмоленко в «Вест Хэме» откладывается, клуб согласовывает условия трансфера с «Боруссией»
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СМИ: Медосмотр Ярмоленко в «Вест Хэме» откладывается, клуб согласовывает условия трансфера с «Боруссией» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Медосмотр полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме», сегодня не состоится, сообщает «Команда №1».
Сообщается, что отсрочка связана с получением футболистом разрешения на работу в Великобритании и согласованием сумму отступных. С первым вопросом проблем быть не должно, а что касается второго — «молотобойцы» готовы отдать за него 22 миллиона евро, а немецкий клуб требует 25 миллионов (оба варианта — с учетом бонусов). Ожидается, что медосмотр пройдет завтра и в итоге трансфер все же состоится.
28-летний хавбек в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Боруссию» и забил шесть мячей при шести голевых передачах.
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