СМИ: Медосмотр Ярмоленко в «Вест Хэме» откладывается, клуб согласовывает условия трансфера с «Боруссией»

Медосмотр полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Андрея Ярмоленко в «Вест Хэме», сегодня не состоится, сообщает «Команда №1».

Сообщается, что отсрочка связана с получением футболистом разрешения на работу в Великобритании и согласованием сумму отступных. С первым вопросом проблем быть не должно, а что касается второго — «молотобойцы» готовы отдать за него 22 миллиона евро, а немецкий клуб требует 25 миллионов (оба варианта — с учетом бонусов). Ожидается, что медосмотр пройдет завтра и в итоге трансфер все же состоится.

28-летний хавбек в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Боруссию» и забил шесть мячей при шести голевых передачах.