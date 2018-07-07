Заявки на конкурс достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности принимаются до 9 октября

Заявки на IV Всероссийский конкурс достижений пенсионеров и граждан старшего возраста в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету» принимаются до 9 октября 2018 года. Об этом сообщает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения.

Конкурс проводится дистанционно. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив эссе (историю) в соответствии с номинациями конкурса и две фотографии с изображением автора работы. Победителей определит конкурсная комиссия.

Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива».

Торжественное объявление итогов состоится с 1 по 3 ноября 2018 года.